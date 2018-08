Obwuel déi lescht 5 Joer méi wéi jee an d’Infrastrukturen investéiert gi wier, rennt Lëtzebuerg nach ëmmer dem Stau an dem Wuesstem hannendrun.

Mobilitéit: Aner Parteien net mat DP averstanen (30.08.2018) Vun deene Gréngen heescht et zum Beispill, datt d'Demokraten dat Blot vum Himmel verspriechen.

Gleeft een de Walprogrammer vun den Haaptparteien, kënnege sech déi nächst 5 Joer nach méi Investissementer un. An hei kennt Walkampf an d‘Spill.

Verkéierschaos, Erstécken am Stau, d’Parteie si sech all Eens, et muss weider an d’Mobilitéit investéiert ginn. Déi lescht 5 Joer wier am Schnëtt 30 Prozent méi all Joer an d’Mobilitéitsinfrastrukturen investéiert ginn, wéi déi Jore virdrun. D’DP sot e Mëttwoch, se wëll nach méi dra stiechen a méi séier bauen. Mat engem Bausecteur um Limitt kënnen och net all d’Projete gläichzäiteg gebaut ginn, seet dozou den Infrastrukturminister

De Budget ass och net onendlech, seet de François Bausch. Ma wann een, wéi d'DP, esou eng Wonschlëscht opstellt, misst ee wéinst dem Budget och soen, wat d'Prioritéit kritt. Et ass och net méiglech alles an dat zur gläicher Zäit ze maachen. Well wien dat de Leit versprécht, dee "versprécht dat Blot vum Himmel" esou de grénge Minister.

Ähnlech Reaktioun bei der CSV, wat d’finanziell Moyenen ugeet. Wann een d'Suen prioritär an dat eent investéiert, datt huet ee se fir eppes aneres net méi. Mä d'Mobilitéit hätt och fir d'CSV eng Prioritéit.

Den Accent leet ee bei der CSV iwwregens op nei Bypassen, fir d’Stater Gare z’entlaaschten, fir datt ee besser aus villen Deeler vum Land an d'Stad, an net nëmmen op d'Gare, ka kommen.





Zu den Tram-Extensioune stinn och bal all d‘Partien. An de sektorielle Pläng an am Modu 2.0 si virgesinn:

Bis ëm 2020 Gare, Cloche d’Or, Findel.

Bis ëm 2030 Kuelebierg, Hollerech, Stroossen, Märel – Hollerech.

Iwwert 2030 eraus Esch a Bieles, Mamer a Kalchesbréck.

D’DP proposéiert elo och en Tram a Richtung Osten, vum Tramsschapp aus, laanscht d’Nordstrooss a via Waldhaff op Jonglënster. Do seet de François Bausch, datt den Tram bis zu 110.000 Passagéier den Dag kann transportéieren, a stellt sech dobäi d'Fro, ob de Besoin vu Jonglënster aus dann och bei deem Chiffer géif leien.

Alles ass méiglech, mä Choixe musse getraff ginn, dofir ass de Wahlkampf do.