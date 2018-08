Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wärend enger Verkéierskontroll gouf e Mëttwoch den Owend e Gefier ugehalen, dat mat 60km/h ënnerwee war, méi genee an der Lëtzebuerger Strooss zu Esch.Bei der Kontroll selwer ass de Beamten direkt e séissleche Cannabis-Geroch opgefall, deen aus dem Auto koum.Bei Duerchsiche vum Auto huet d'Police zwar keng Droge konnte fannen, dofir konnten awer e Baseball-Schléier, eng Matraque an en Elektroschocker séchergestallt ginn. De Chauffeur an de Bäifuerer goufe protokolléiert.