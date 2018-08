© RTL Archiv

En Donneschdeg de Moien um kuerz virun 11 Auer koum et zu Wolz, méi genee op der Kräizung Route de Kautebaach - Avenue du 31 Août 1942 zu engem Fall vu Fahrerflucht.Eng Fra gouf hei vun engem schwaarzen Auto ugestouss a blesséiert. De schëllege Chauffeur ass dunn, ouni sech nom Affer ze këmmeren, fortgefuer. E Mann dee franséisch geschwat huet, huet sech dunn ëm d'Fra gekëmmert. D'Affer koum mat Blessurë spéider an d'Spidol an huet missten do versuergt ginn.An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no deem Mann, deen der Fra zu Hëllef komm ass, sou wéi Persounen, déi eventuell eppes iwwert de schëllege Chauffeur oder den Auto, deen dëse gesteiert huet, soe kënnen.Informatiounen an Indice si fir d', dat um