De Generalstreik vum 31. August 1942 war d'Reaktioun op d'Nazi-Annonce, datt elo och jonk Lëtzebuerger - Joergang 1920 bis 1924 - géifen agezu ginn, fir am Osten op Säite vun der Wehrmacht ze kämpfen.



Op dësem Freideg gëtt zu Wolz, Esch a Schëffleng un d'Evenementer vu viru 76 Joer geduecht



D'Konsequenze fir déi déi beim Generalstreik matgemaach hu ware grave. D'Nazien hunn e speziellt Geriicht aberuff, wat 21 Manifestanten zum Dout veruerteelt huet. Am Ganze goufen 875 Leit vun deem Geriicht veruerteelt, si koumen an de Prisong oder an däitsch Konzentratiounslager.