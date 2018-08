© Lynn Cruchten / RTL Télé Lëtzebuerg

De grousse Schwéierpunkt ass e verantwortungsvolle Wuesstem, den onkontrolléierte Wuesstem, deen et den Ament géif, wier nämlech Schold u bal all de Problemer, déi mer am Land hunn.

D'Alternativ demokratesch Reformpartei pocht awer och op d'Integratioun an déi wier nëmmen iwwert d'Lëtzebuerger Sprooch méiglech. Dofir soll d'Kultur, d'Sprooch an d'Identitéit gestäerkt ginn.





E weidere Schwéierpunkt ass d'Famill. Do steet d'Partei fir eng natalistesch Politik a proposéiert en Elteregeld anzeféieren, dat d'Chèque Services soll ersetzen.

Wat d'Schoulpolitik betrëfft, well d'ADR nees zeréck zum Schoulklassesystem....vum éischte bis d'sechst Schouljoer. Donieft soll och erëm Relioun an der Schoul enseignéiert ginn, woubäi d'Schüler respektiv hier Elteren de Choix solle behalen ob se an d'Relioun ginn oder net an am klassesche Lycée soll op alle Sektiounen op d'mannst eng Stonn pro Woch Lëtzebuerger Sprooch a Kultur enseignéiert ginn.

Wat d'Migratiouns- an Asylpolitik betrëfft schwätzt d'ADR sech géint eng europäesch Quotereegelung fir d'Verdeelung vu Migranten aus a fuerdert, datt d’Asylrecht eng national Kompetenz bleift respektiv erëm zu enger nationaler Kompetenz gëtt.