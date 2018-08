"Dat Lëtzebuerger Wahlgesetz muss verbessert a präziséiert ginn": fuerdert den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry an dat um Hannergrond vum Gefuddels op Wallëschten. Am Bezierk Süde sti jo Leit op der Wallëscht vun Demokratie, déi do guer net wëllen drop sinn.





Den Nico Graf am Gespréich mam Alex Bodry (2. Deel)



Den Alex Bodry mécht virop emol de Constat, datt et am Prinzip net esou einfach ass, Wallëschten opzestellen an ofzeginn. Et bréicht ee notamment vu jidder Kandidat den Accord mat zwou Ënnerschrëften.



"Anscheinend hätten eenzel Leit nëmmen eng Kéier ënnerschriwwen ... et stelle sech also schonn hei eng Rei vu Froen an deem Zesummenhank. Dann ass d'Fro, ob een net misst dat "Kandidatsinn" méi an Evidenz setzen, an net op engem Sammelformulaire sämtlech Leit vun der Lëscht dann drop sinn. Ob een net also misst eng individuell Fiche maachen, wou jiddereen eenzel ënnerschreift. Da sinn d'Leit sécherlech méi bewosst, wat se maachen.", esou den Alex Bodry.

An dann ass et d'Fro, wat d'Parteien, déi Lëschten eraginn, dann un Dokumenter mussen ofginn. An do gëtt et an de Bezierker e gewëssen "Flou électoral" bei de Kontrollen: déi eng wollte just d'Kopie vun der Carte d'Identité an en Zertifikat, dass se op der Wielerlëschten ageschriwwe sinn. Aner wollte just deen Zertifikat an erëm anerer soten, et bräicht ee guer näischt derbäizeleeën, well een en Zougrëff op déi allgemeng staatlech Datebank hätt.



"Et wier gutt, wann iwwer eng Circulaire, vläicht vum Staatsministère, géing kloergestallt ginn, wat vun Dokumenter musse geliwwert ginn, dass och jiddereen am ganze Land gläichgestallt ass.", esou den Alex Bodry nach.

Egal wéi a wat am Virfeld geschitt ass, et ass un der nei gewielter Chamber d'Walresultat ze validéieren. Esou wäit esou kloer. Mä wat ass – an dësem konkrete Fall – wa se sech an der Chamber net eens ginn op engem bestëmmte Punkt, dësem: d'Lëscht Demokratie kritt trotz de Leit, déi guer net wollten drop sinn, eng gewëssen Zomm Stëmmen an eng aner Partei huet esou just e Reschtsëtz verpasst. Wat geschitt, wann déi Partei elo argumentéiert, wéinst dem Gefuddels wier d'Walresultat tronquéiert an ouni d'Gefuddels vun Demokratie hätte si hire Reschtsëtz kritt. Dann erstinn Spekulatiounen an Diskussiounen an eventuell Sträit - mat wéi engem Resultat um Enn? Allez savoir. Och do menacéieren Neiwalen am schlëmmste Fall.





An da gëtt et jo nach dat, wat den Alex Bodry an enger Question parlementaire e problème récurrent nennt: dee vun de Virnimm. Wéi sollen déi op der Wallëscht stoen? Doriwwer gouf et dëst Joer alt erëm eng - wéi een héiert – serréiert Diskussioun tëschent Parteileit a responsabeler Justiz, nämlech dës Diskussioun: soll den Numm aus dem Gebuerteregëster um Wahlziedel stoen oder de gewéinlech benotzte Numm? Beispiller: e gewësse Jang – dir wësst schonn, der mit dem Bengel aus der däitscher Kachsendung – dee steet als Jean um Wahlziedel, am Gebuerteregëster awer steet Jean-Marie. En anert Beispill: e gewësse Mars heescht um Etat civil net Marcello - wéi een denke kéint - mä Marcel. A wat soll dann elo op der Lëscht stoen? Et gouf decidéiert, alles beim alen ze loossen, bekannt Leit si bekannt Leit, housch et, et soll een d'Wieler net verkuerbelen ... Eng onkontestéierbar Reegelung awer ass eppes aneschtes.