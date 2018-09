Dat äntwert den Nohaltegkeet- a Infrastrukturminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler. Et misst ee vill méi den ëffentlechen Transport fërderen a keen neie Parking an der Gemeng Parc Housen bauen.





Kee P&R um Rondpoint "Schinken" - Reportage Lisa Klein



An den Uertschafte Konstem a Holztem wunnen dem grénge Minister no net genuch Leit, fir dass esou ee P&R an noer Zukunft gebaut misst ginn. Méi adequat a sécher Foussgängerweeër an Ecrane mat den aktuellen Horairen op de Busarrête wieren elo mol Prioritéit.



Ee weidere Projet gesäit vir, déi regional Buslinnen nei ze organiséieren. Eng Express-Linn op der N7 mat Navetten aus der Grenzregioun soll duerfir suergen, dass den Trajet mam ëffentlechen Transport méi einfach soll ginn. Dës Navette sollen d‘Passagéier bis bei déi zukünfteg Schnellbuslinn op der N7 oder bis bei d‘Garë feieren. D’Busarrête fir op d'Navette an d’Express-Linn ëmzeklammen an ëmgedréint, si schonn op der Héicht vum Rondpoint Schinker.



Och d‘Demande fir de Covoiturage geet erop, seet de François Bausch. Dat soll nach weider encouragéiert ginn, fir datt manner Autoen zu de Stousszäiten ënnerwee sinn. Parkplaze wieren am Moment awer nach genuch laanscht d’Strooss.