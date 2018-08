Grouss Deeler vun de Wanderweeër goufen dobäi reegelrecht ewechgespullt. Bei den Opraum- a Reparatiounsaarbechten hunn zum Deel och d’Arméi a Policeschüler matgehollef. D’Maxime Gillen huet sech ëmfrot, wéi wäit d’Schied an Tëschenzäit konnte behuewe ginn.

All Joer zitt et ronn 150.000 Touristen op Lëtzebuerg, fir an der Regioun Mëllerdall spadséieren ze goen. Dofir war et och sou wichteg, déi ganz Trëppelweeër sou séier wéi méiglech erëm ze flécken. D’Aarbechten un de Weeër wiere gutt viru gaangen, erkläert d’Sandra Bertholet vum ORT, dem Office Regional du Tourisme fir d’Regioun Mëllerdall.

Den 1. Juni, direkt nom Tëschefall, hat een 32 Prozent vun de Weeër zou. Déi Situatioun huet sech du lues awer sécher verbessert. Bis virum Kollektivcongé hat een et dann awer fäerdeg bruecht, datt vun den 143 Wanderweeër der nach just 7 gespaart waren.

No éischten Onsécherheete bei den Touristen a vereenzelte Stornéierungen hätten déi zoue Wanderweeër a gespaarte Stroossen d’Gäscht awer net weider gestéiert, seet de Joe Nilles vum Hotel Trail Inn zu Bäerdref. D'Leit woussten am Ufank duerch d'Medie Bescheed, méi spéit waren se awer iwwerrascht, datt d'Stroossen zou waren. Ma gestéiert huet et si awer net a fir verschiddener war et esouguer interessant, dat emol ze gesinn.

Och zu Beefort hunn d’Touriste sech net weider duerch déi deels futtis Wanderweeër stéiere gelooss. Et wieren éischter déi héich Temperature gewiescht, déi d’Leit vum Wanderen ofgehalen hätt, esou de Luc Gierten vum Hotel Meyer. Déi puer Deviatiounen op de Stroosse waren awer fir verschidde Leit e bëssen nerveg.

Den ORT Mëllerdall ass iwwerzeegt, dass bis spéitstens nächst Fréijoer erëm all d’Trëppelweeër an der Regioun ouni Deviatioune kënne genotzt ginn.



Éischte Bilan vun der Touristesaison am Mëllerdall

D’Angscht war grouss, dass d’Touristesaison am Mëllerdall scho gelaf wier, ier se iwwerhaapt ugefaangen hat. Uganks Juni haten zolidd Donnerwieder fir schlëmm Iwwerschwemmungen gesuergt. Plazeweis haten d’Waassermassen ganz Stroossen ënnerspullt, Wanderweeër zerstéiert a Schied bei Hotelen, Restauranten a Campingen aus der Regioun verursaacht. Dräi Méint dono huet d’Maxime Gillen nogefrot, wéi d’Saison 2018 dann schlussendlech gelaf ass.





“D’Waasser war bannent enger hallwer Stonn do, a no enger Stonn schonn erëm fort”, esou beschreiwen d’Awunner vun der Uertschaft Mëllerdall d’Iwwerschwemmunge vum 1. Juni dëst Joer. Fir d’Hoteller an Campingen vum Duerf war d’Saison domat eriwwer a si kämpfe nach ëmmer em hier Existenz. Ma och am Rescht vun der Regioun krut d’Tourismusbranche d’Auswierkungen vun de Waassermassen ze spieren. Ënnert anerem goufen Deeler vun de beléifte Wanderweeër beschiedegt an hu missen zäitweis gespaart ginn. An dat an enger Regioun, déi virop am Summer vun Touristen profitéiert, déi an der klenger Schwäiz wëlle wandere goen.



Ma de Bilan vun der Saison fält awer ganz gemëscht aus. Fir de Luc Gierten vum Hotel Meyer zu Befort, war et e schwierege Summer. Et wier eng besonnesch berodungsintensiv Saison gewiescht, heescht et vum Tourismusverband Mëllerdall. D’Leit wiere veronséchert gewiescht – och well am Ausland dacks net den Ënnerscheed tescht der Uertschaft an der Regioun Mëllerdall gemaach gëtt. Allgemeng wieren d’Réckmeldungen awer positiv, seet d’Sandra Bertholet vum Tourismusverband Mëllerdall. Manner Duerchgangsverkéier kann awer net nëmme negativ Säiten, wéi den Joe Nilles vum Hotel Trail Inn zu Bäerdref erkläert.

Alles an allem schéngt de Summer 2018 fir déi meescht Hotellieren a Restaurantsbesëtzer besser gelaf ze sinn, wéi Uganks gefaart. Dass d’Trëppelweeër relativ séier erëm zougänglech waren an dat aussergewéinlech gutt Wieder hunn d’Ausfäll duerch d’Iwwerschwemmungen op ville Plazen erëm opgefaangen.