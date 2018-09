© Police

Wéi d'Police mellt, koum et an der Route d'Esch zum Accident, wéi de Motocyclist an enger Kéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer huet.



De Mann deen en Helm, allerdéngs keng Schutzkleedung unhat, war uspriechbar - well d'Beamten Alkohol geroch hunn, gouf en Test gemaach, dee positiv ausgefall ass.



De Mann gouf an d'Spidol bruecht, wou festgestallt konnt ginn, datt de Motocyclist liewensgeféierlech Blessuren hat.

Leschten Informatiounen no ass säi Gesondheetszoustand allerdéngs nees stabil.



© Police



Géint 19.45 Auer gouf an der Rue St Etienne zu Uewerkuer eng Persoun ugestouss an e Samschdeg de Moie géint 4.45 Auer ass een Auto op der A3 accidentéiert. Do goufen zwou Persoune blesséiert.