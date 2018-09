© RTL-Archiv

Si haten ë.a. mam Staat ëm hir Terraine gestridden, déi fir den Ausbau vun der Zuchstreck vun der Stad op Péiteng gebraucht goufen.

D'Cour administrative huet d'Appeller vun der Eisebunn a vum Staat géint en Uerteel vum Tribunal administratif aus dem Januar nämlech zum Deel justifizéiert fonnt an dat 1. Uerteel deementspriechend gekippt.



Verwaltungsgeriicht Zuchstreck Stad-Péiteng: Vum Eric Ewald





Am September 2013 goufen an engem Arrêté grand-ducal déi Terraine festgehalen, déi en Vue vum Ausbau vun der Zuchstreck vun der Stad op Péiteng z'enteegne wären. Bannent 5 Joer sollt et zu där Expropriatioun kommen. Am Februar 2015 ware 4 Männer an eng Fra, Proprietären oder Locatairë vun deenen Terrainen zu Märel an zu Leideleng, dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Nodeems den Tribunal administratif am Januar zejoert an engem aneren Uerteel zu dëser Affär Kadasterdivisioune vu Parzellen zu Märel annuléiert hat, hat d'Cour administrative am Juni zejoert de Recours vun enger Koppel géint eng Kadasterdivisioun irrecevabel erkläert. D'Prozedur konnt domat um Tribunal administratif virugoen. Deen huet am Januar den Arrêté grand-ducal zum Deel annuléiert, ë.a. well eenzel Parzellen eng 100m vun der initialer Zuchstreck ewech léichen an domat net néideg wären, fir den Ausbau vun der Streck Stad-Péiteng. D'Eisebunn an de Staat waren am Februar dogéint an Appell gaangen.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, d'Aarbechten un der Zuchstreck Stad-Péiteng wären net dorop ze reduzéieren, dass en zweet Gleis geluecht gëtt. Si géifen och d'Ewechfale vun enger Barrière bedeiten, déi duerch e Passage ënnert der Zuchstreck erduerch ersat gëtt, de Bau vun engem Réckhaltebecken an deem säin Ubannen un d'Voirie.



Och wann déi Aarbechten net explizit am Gesetz drastéingen, wäre se dach eng néideg Suite vun den Aarbechten, déi am Ufank virgesi waren. D'Cour konnt och keng Elementer erkennen, déi d'Behaaptung stäipe géifen, dass déi viséiert Terraine fir en aneren Zweck géife gebraucht ginn, nämlech fir d'Schafe vun enger neier Zone d'activité économique.



D'Appeller vun der Eisebunn a vum Staat wären deemno justifizéiert an d'Recoure vun de Privatleit géint den Arrêté grand-ducal zréckzeweisen.