An der Nuecht op e Sonndeg hat d'Police et mat direkt e puer Chaufferen ze dinn, déi ze vill gedronk haten.

Géint 22 Auer krut d'Police iwwer Telefon en Accident op der N8 op der Héicht vun der Gäichel gemellt. Vum Chauffer géif allerdéngs all Spur feelen. Op der Plaz hunn d'Beamten de beschiedegte Won fonnt, deen an engem Bam festhoung. D'Polizisten si bei de Mann heemgefuer. Deen hu si do awer net begéint. Iwwer Telefon sinn d'Beamten dunn un de Concernéierte komm. Deen huet uginn, ze Fouss weidergaangen ze sinn, hie wéisst allerdéngs net, wou hie genee dru wär.



Eng Fra huet du weidergeschwat a gemellt, de Mann géif an engem Restaurant zu Arel sëtzen.



Déi belsch Police gouf gefrot, fir de Mann ze kontrolléieren an och säi Gesondheetszoustand ze préiwen. Vun de belschen Autoritéite koum d'Réckmeldung, dass den Accidentéierte staark alkoholiséiert war.



Si hunn de Mann op der Grenz der Lëtzebuergescher Police iwwerginn. Den Alkoholtest huet erginn, dass den Héchstwäert méi ewéi dat duebelt depasséiert gouf. De Permis war fort.





Kuerz virun Hallefnuecht war dann nach eng Patrull zu Rodange um Parking an der Lëtzebuerger Strooss am Gaang, eng Plainte wéinst Vandalismus ze maachen, wéi hinnen de Fändel vun engem Passant opgefall ass. Nodeems administrativ alles gemaach war, sinn d'Beamten dem Mann nach eng Kéier begéint. Deen hat allerdéngs Wëlles, de Parking mam Auto ze verloossen. Hie gouf ugehalen, gefrot, ob e gedronk hätt. De Mann sot Nee. Hien huet nawell misse blosen. Säin Test war positiv a säi Führerschäin fort.



Géint 2 Auer huet d'Police zu Heeschdref an der Lëtzebuerger Strooss en Gefier mat 83 Kilometer an der Stonn ugehalen. Op der Plaz sinn der awer just 50 erlaabt. De Chauffeur gouf kontrolléiert. Dobäi hunn d'Beamte beim Mann en Afloss vun Alkohol bemierkt. Den Test war och hei positiv an de Permis gouf agezunn.



D'selwecht ergoung et nach engem Mann géint 4.40 Auer um Salzhaff an der Escher Strooss. Hie war ze séier ënnerwee, gouf ugehalen, huet misse blosen. Test positiv - Permis fort.