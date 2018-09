De Mann gouf mat seriéise Blessure um Kapp an um Réck vum Rettungshelikopter an d'Spidol um Kierchbierg bruecht.



Un der Spëtzt vun der Cyclosportive Charly Gaul ware véier Coureuren an engem Grupp zesummen ënnerwee. An enger Descente ass hinnen dunn an enger Kéier een Auto entgéint komm. 3 Coureuren, dorënner och de Lëtzebuerger Misch Leyder, konnten den Auto evitéieren, de Véierten ass frontal mam Auto zesummegestouss. De jonke Belsch, dee 1990 gebuer ass, gouf dobäi uerg blesséiert.



Als Hommage un de 6-fache Lëtzebuerger Vëloschampion gëtt all Joer um éischte Weekend am September d'Cyclosportive Charly Gaul organiséiert. Eng Cyclosportive ass eng Randonnée, bei där d'Zäit gestoppt gëtt an et um Enn e Vainqueur gëtt.