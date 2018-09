X

D'Rose an d'Espérance waren um Sonndeg och am Gromperefeld am Asaz. Déi zwee belsch Ardennerpäerd brénge jiddwereen eenzel 600 Kilo op d'Wo. Eng Tonn op de Kapp kenne si nozeien. Um Sonndeg haten dei zwee Päerd eng Kneppelsmaschinn ugespaant an hunn domadder d'Gromperen aus dem Buedem geholl. Fir 5 Euro de Sak konnten déi vill Leit dunn d'Grompere rafen. Dobäi gouf et déi verschiddenst Zorten: Vu Charlotte, iwwer Désirée bis hin zu Nicola.D’Bauere si ganz zefridde mam Joergang 2018.

De Reportage vum Christophe Hochard gëtt den Owend am Journal diffuséiert.