Mat Opklärung géint Antisemitismus ugoen (02.09.2018) An der aler Synagog zu Munneref konnt een déi jiddesch Kultur an Traditioune kenneléieren a méi iwwer d’Geschicht gewuer ginn.

Méi wéi eng Millioun Judde liewen haut an Europa – zu Lëtzebuerg sinn et der Schätzungen no ronn 1.000. Mam europawäiten Zouhuele vum Rietsextremismus, sinn et awer virun allem d’Judden am Ausland déi mat Antisemitismus konfrontéiert sinn. Ëmmer erëm héiert ee vun Attacken op jiddesch Bierger. D’Ursaache wieren dacks verschidden, erkläert de Bernard Gottlieb.



An Däitschland zum Beispill géing den Antisemitismus virun allem vun de Rietsextremen ausgoen, seet de Bernard Gottlieb vum Aarbechtsgrupp “Recherche et information sur l’antisémitisme au Luxembourg”. A Frankräich dogéint kënnt et éischter vun defavoriséierte Leit - dacks vu moslemeschem Ursprong - déi a Banlieuë wunnen. An an England wier et wahrscheinlech gréisstendeels lénksextremen Antisemitismus. De joerzéngtelaange Konflikt am Noen Osten tëscht Israelien a Palestinenser géing an där Saach och eng Roll spillen, sou de Bernard Gottlieb. Den Amalgamm tëscht Israeli a Judde géing dacks gemaach ginn. Souguer Judde vu Lëtzebuerg géinge vu verschiddene Leit verantwortlech gemaach ginn, fir déi Saachen, déi am Noen Osten geschéien.

Dofir wier dës 19. Editioun vun der “Journée européenne du patrimoine juif” ëmsou méi wichteg. Et wéilt ee Viruerteeler aus dem Wee raumen an opklären, erkläert den Henri Juda, President vun “MemoShoah Luxembourg asbl”. Sou kruten d’Leit um Sonndeg en Abléck an déi jiddesch Kultur an Traditiounen – sief et reliéis, musikalesch oder kulinaresch.