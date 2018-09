03/09/2018 Serie Findel 1/5 fir 12h30 -rasque-



Fir e Fluchhafen ass de Wuesstem keng Iwwerraschung, seet de René Steinhaus, den Interim-CEO vu Lux-Airport.Op méi Passagéier kéint ee sech preparéieren, mat méi Personal (den Ament ginn et eng 6.500 Leit, déi direkt um Findel schaffen, zum Beispill bei de Fluchgesellschaften, bei der Fluchsécherheet oder an der Maintenance) an et misst een déi verschidden Unitéiten, wéi d'Sécherheetskontroll oder den Check-In am A halen a kucken, wat een do, wann néideg, verbessere kann."Als Beispill: de Beräich vum Depart an der Arrivée ass ausgebaut ginn, et gi Prozesser ageleet, dass et och fir d'Passagéier manner Stress ass. De Summer 2018 war bis elo e gutt an et ass nach néirens eng Limitt erreecht ginn, wou een hätt kënne soen, dass et stresseg wier. Et war alles "smooth" an am Terminal wier nach esou munches méi méiglech."Am Duerchschnëtt ginn et den Ament 800 Vollen d'Woch vu Lëtzebuerg aus an um Fluchhafe gëtt och permanent dru geschafft, fir d'Reese fir d'Passagéier sou agreabel wéi méiglech ze maachen.Kritiken, de Fluchhafe wier ze deier, kommen natierlech och bei deene Responsabelen un, déi dat awer net gëlle loossen.Hie selwer wier vill ënnerwee, esou de René Steinhaus, a géif dobäi natierlech d'Präisser vu Standard-Produiten a verschiddene Servicer mat deenen zu Lëtzebuerg vergläichen:"Park-Präisser sinn net méi deier, wéi an anere Fluchhäfen, am Géigendeel, hei huet e 15 Minutte Fräi-Parken op der Plaz virum Fluchhafen, dat hätt een net op ville Fluchhäfen. Et géing ee scho kucken, dass ee mat de Präisser kompetitiv ass. D'Restaurante gi vu professionelle Betriber geleet an d'Präisser net vum Fluchhafe selwer festgeluecht."A Saache Parking dierf een och net vergiessen, datt een och ganz kamoud mam ëffentlechen Transport op de Fluchhafe kënnt."Et gëtt de Plang, dass den Tram bis bei de Fluchhafe komme soll. Dat ass fir 2021 geplangt. Dat wier fir de Fluchhafe e schéinen "Airport-Express". Fir déi Léit, déi sech zu Lëtzebuerg nach net auskennen. Fir de Fluchhafe wier dat e super Verkéiersmëttel."Dat ass awer nach Zukunftsmusek, och wann 2021 jo net méi all ze wäit ewech ass.