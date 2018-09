Op der Sich no neie Nische fir déi Lëtzebuerger Ekonomie, setzt d'Politik an de leschte Joren op d'Fërderung vu jonken Entreprise mat innovativen Iddien an héijem Wuesstemspotential. Mat oder ouni staatlech Ënnerstëtzung huelen d'Grënner vu sougenannte Start-up-Entreprisen awer vill Risiken op sech, wa si sech op d'Aventure Selbstännegkeet aloossen. Dës Woch stelle mir iech eng Partie Start-ups vir, déi zu Lëtzebuerg Fouss gefaasst hunn, respektiv grad am gaange sinn, sech am Grand-Duché z'etabléieren.

Deel 1: Food4All

Serie Start-ups: Food4All (03.09.2018) D'Zil vun dëser jonker Start-up ass et, fir d'Quantitéit u Produiten, déi Supermarchéen all Dag mussen ewechgeheien, ze reduzéieren.

Serie Start-ups: Food4All / Reportage Maxime Gillen



Den Ufank mécht Food4All, enger Entreprise, déi hire Projet nach dësen Hierscht wäert lancéieren. Den zwou Grënnerinne geet et dorëms, d'Quantitéit u Produiten, déi Supermarchéen all Dag mussen ewech geheien, ze reduzéieren. D’Ilana Devillers an d’Xenia Ashby hu viru ronn engem Joer hir eege Start-up-Entreprise Food4All gegrënnt. Hiert Zil ass et, d’Leit dozou ze kréien, och Produiten ze kafen, déi hirer Etikett no ganz geschwënn net méi gutt sinn. Well d’Supermarchéen déi Produiten no deem Datum net méi dierfe verkafen, ginn all Dag grouss Quantitéiten u Wueren ewechgeheit. An dat, obschonns eng ganz Rei vun deene Produiten nach méi laang gutt wieren an et ëmmer nach vill Leit gëtt, déi op bëlleg Iesswueren ugewise sinn. Doraus ass d’Iddi fir Food4All entstanen.