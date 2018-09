Dat war um amerikanesche Labour Day de Message vum OGBL-President André Roeltgen u seng Gewerkschafts-Komeroden. De Labour Day ass traditionell eng Zort Rentrée fir den OGBL.





Labour Day/Reportage Nico Graf



Den OGBL deponéiert dann ëmmer e Kranz um amerikaneschen Zaldotekierfecht zu Hamm, fir un déi einfach amerikanesch Leit ze erënneren, déi och fir d'Lëtzebuerger Fräiheet gestuerwe sinn. Wat natierlech an dësen Trump-Deeg eng Pass an d'Déift ass an et dem André Roeltgen - dat mécht hien jo egal wéi gär – erlaabt, de ganz grousse Bou ze schloen. Soe mer vum Trump, dee géint d'Press wiedert, eriwwer op Chemnitz.Hien huet Vergläicher mat den 30er Jore gemaach. Wat awer méi verwonnert huet, dat waren ze soen gréng Téin beim roude Gewerkschaftler. Op d'mannst de Paräisser Accord misst ëmgesat ginn.Dem André Roeltgen säi Fazit war eng Warnung: D'Demokratie wier a Gefor.

Da gëtt et hei am Land jo nach zwou Klengegkeeten: Walen am Oktober – do wëll den OGBL op d'Programmer kucken an dann eréischt Parteie recommandéieren – an dann d'Sozialwalen am Mäerz: fir den OGBL wieren déi méi wichteg wéi d'Chamberwalen, well se eben driwwer decidéieren, mat wéi vill Kraaft d'Gewerkschaften an Diskussiounen a sozial Kämpf – och mat der neier Regierung - ginn.