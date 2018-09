Dësen huet och virum Verwaltungsgeriicht geklot. Den André Lutgen hat d’lescht Woch jo hei op RTL behaapt, de Ministère géing d’Waardenzäite fir IRM-Examen kënschtlech laang halen, well en der Meenung wier, et géingen ze vill IRM-Exame gemaach ginn.

An engem Schreiwes un RTL schreift de Ministère: „Bei der Fro vun de Waardenzäiten muss och den Taux de justification mat thematiséiert ginn”. An anere Wieder bedeit dat: Wéi vill IRMe waren tatsächlech néideg?

Opgrond vun engem Audit wier gewosst, datt souwuel wat d’Verschreiwe vun IRMen wéi och vu Scanneren “nach weider Efforten musse gemaach” ginn, fir déi medezinesch Justifikatiounen ze verbesseren. En entspriechenden Aktiounsplang gouf lancéiert, sou de Ministère weider.

Vill IRMen zu Lëtzebuerg

Iwwerdeems den internationale Verglach – laut André Lutgen - opgrond vun der héijer Zuel u Frontalieren a Visiteuren net relevant wier, erënnert de Ministère op en neits, datt et proportionell méi IRMen hei am Land géing ginn wéi an der Belsch an a Frankräich.

Mat 81 IRM-Examë pro 1.000 Awunner, géingen och méi esou Examen hei am Land gemaach ginn wéi an der OECD-Moyenne.

De Gesondheetsministère erënnert och op en neits, datt 4 IRMe fir déi 4 national “Centre hospitalieren” autoriséiert goufen an dës “eng optimal Ofdeckung vun den nationale Besoinen assuréiert”.

Liberal oder DDR?

Opgrond vun de Reprochen un de Gesondheetsministère, deen an den Hänn vun der LSAP ass, et géing een eng "staatsmonopolistescher a kapitalistescher Medezin à la DDR” bedreiwen, erkläert de Ministère RTL géigeniwwer nach emol seng Preferenz, fir datt Spideeler de Monopol behalen.

Et wieren engersäits “besonnesch” gesondheetlech Consideratiounen, anerersäits awer och juristesch Grënn.

De Ministère berifft sech op d’Reglementer vun 2004 an 1993 : d’Konditioune fir d’Installatioun a fir d’Notze vun IRMen a Scanneren de selwechte “Niveau vun Exigenz” erreechen, ob dat an engem private Cabinet ass oder an engem Spidol.

Dëst fir datt et zu kenger Diskriminéierung tëscht den Doktere kéim a fir datt de selwechten Niveau vu Qualitéit a Sécherheet fir all d’Patiente garantéiert wier.



© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg



Initiateur geet viru Geriicht



Den Initiateur ass geriichtlech géint d'Decisioun virgaangen, säin Affekot schwätzt ënnert anerem vu schlechtem politesche Wëllen.

D'Radiographie gëtt autoriséiert, den IRM awer net. Hei géif sech am Gesondheetsministère op al Texter baséiert ginn, déi ënner anerem soen, datt en IRM just an enger Klinik däerft installéiert ginn, bedauert den Affekot vum Initiateur.

De Maître André Lutgen widdersprécht jiddefalls dem Gesondheetsministère an deelt och d'Argument vun eventuellen Abusen net. Ënnert anerem géif de Radiolog guer net decidéieren, wéi vill IRMe géife gemaach ginn, dat wier näischt aneschters wéi eng béiswëlleg Ënnerstellung. Aner Doktere géifen den IRM nämlech ufroen.

Jiddefalls wier och nach ëmmer net kloer, wat d'Regierung nach genee a puncto IRMe plangt an ob dat duer geet. Hien hätt op alle Fall seng Schwieregkeeten domat, datt géing versicht ginn, d'Saache sou duerzestellen, wéi wann ze vill IRMe géinge gemaach ginn.

Den internationale Verglach wier och net ubruecht, well dagsiwwer 200.000 Leit méi zu Lëtzebuerg zirkuléieren ewéi nuets. Et stécht zum Deel schlechte politesche Wëllen hannert dem Refus, esou den Affekot. Hien erhofft sech, dass déi nächst Regierung géif anescht handelen a géif aus der Zitat "staatsmonopolistescher a kapitalistescher Medezin à la DDR" erausklammen. Eng fräi Maartwirtschaft misst hei erlaabt sinn.

De Refus vum Ministère gouf um Tribunal administratif attackéiert. D'Chancen de Fall ze gewannen, gesäit de Maître Lutgen als relativ gutt un. De 4. November gëtt plädéiert.