"AirBnB": Chance oder e Problem? (03.09.2018) Vun dëser origineller Iddi profitéiere mëttlerweil professionell Entreprisen. Och hei zu Lëtzebuerg.

Iwwer Internet an d'Applikatiounen um Handy kann een hautdesdaags jo bal alles deelen a Suen domat maachen. Zum Beispill den Auto iwwer ''Uber''. An d'Iddi vun der Start-Up ''AirBnB'' war et, dass Privatpersounen, anere Persounen eng Schlofplaz verloune kënnen. Ma vun dëser origineller Iddi profitéiere mëttlerweil professionell Entreprisen. Och hei zu Lëtzebuerg.

Reglementatioune ginn et keng. D'Hotellerie wiert sech.

Vill Touriste loune fir hiren Openthalt zu Lëtzebuerg eng Bleif iwwer ''AirBnB''. D'Offer zu Lëtzebuerg ass massiv gewuess. Dem Konzern no goufen et 2017 710 sougenannt Hosts zu Lëtzebuerg, also Leit, déi Touristen eng Schlofplaz ubidden. De Wirtschaftsministère zielt 70.000 Iwwernuechtungen iwwer dës Plattform. Vun am ganzen 3 Milliounen Iwwernuechtungen am Tourismussecteur.

Fir d'Francine Closener wier et éischter eng Ergänzung zu der Hotellerie an net wierklech eng Konkurrenz.

D’Horesca gesäit dat awer anescht a seet et wier kloer eng "onfair Konkurrenz" fir hir Betriber.

Wisou schwätzt den Hotelssecteur hei vun anere ''Betriber'', wou den Esprit vun "AirBnB" jo e Service vu Privatleit fir Privatleit war?



Bei den Recherchë stousse mir zoufälleg op dësen Objet. En Appartement an engem vun de aktuell beléiftste Stater Quartieren: Bouneweg. Ugebuede gëtt dësen Objet vum Charel. Hien ass ee vun den 710 "AirBnB"-Hosts zu Lëtzebuerg. De Charel ass awer keen normalen Host. Hie bitt nämlech ganzer 30 Wunnengen iwwer dës Plattform un. All seng Objete sinn uniform gekennzeechent. Hie gouf iwwer 1000 mol bewäert. An hien ass och keng Privatpersoun, mä de Chef vun enger grousser Immobilienagence, déi e Geschäftsmodell ronderëm "AirBnB" entwéckelt huet. An der Haaptsaach adaptéiert d'Entreprise Privatwunnengen un d'Standarde vum "AirBnB"-Marché an iwwerhëlt duerno d'Gerance. Si versprécht de Proprietäre méi Loyer. D'Spillreegele sinn déi vun all de Commercen.

"Dat ass absolut legal ! Et gouf et nach ëmmer !", esou d’Francine Closener am RTL-Interview.

Mir probéieren nawell den Direkter ze kontaktéieren, fir eis säi Konzept erklären ze loossen. Seng Äntwert kënnt spéit. Fir en Interview ass hien net disponibel. D'Entreprise hätt seng "AirBnB"-Aktivitéiten op den 31. Juli op Äis geluecht.









Allerdéngs reservéiere mir nach den 30. August ouni Problemer eng Wunneng. A gi kucken. De Schlëssel kréie mir net vum Charel. Et ass eng standardiséiert Prozedur... éischten Androck an der Wunneng. Et gouf spartanesch ageriicht a professionell arrangéiert. Eidel Schief, onperséinlech Biller, wéi an engem Hotel. Hei wunnt kee Mënsch. Bei akuter Wunnengsnout. Zu Lëtzebuerg feelen aktuell 6.500 Logementer pro Joer.







Amsterdam kennt de Problem och, a wëll Locatiounen iwwer "AirBnB" elo komplett verbidden. Esouwäit géingen d'Hotelieren hei zu Lëtzebuerg net goen.

"Entweder limitéiere mer d’Deeg, wou ech däerf eppes verlounen, oder ech limitéieren d’Surface, déi ech däerf verlounen, oder jidderee muss eng Autorisatiounsnummer hunn, esou wéi dat zu Barcelona de Fall ass. Een deen um Site optaucht an dee keng Nummer huet, gëtt bestrooft", esou d’Propose vum François Koepp, Direkter vun der Horesca

Am Ministère wëll een op d'Resultat vun der Etüd waarden, op de geneeën Impakt op d'Hotellerie an och op de Logement.



"Wann dat elo esou wier, datt dee Phänomen sech géing weiderentwéckelen an do Wunnenge géifen eidel stoen, wou d’Residenten net an de Genoss heivunner kéinte kommen, da wier dat schonn e schlëmme Phänomen. Et muss een awer och oppassen, dass een hei net mat Kanounen op Spatze schéisst a keng bürokratesch Monstere schaaft.", erkläert d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener.

Zil wär et jo, méiglechst vill Touristen op Lëtzebuerg ze kréien. ''AirBnB'' wär do e sënnvollen Outil, heescht et aus dem Ministère.

Fir Privatpersounen déi en Zëmmer, eng Wunneng oder en Haus iwwer AirBnB verloune wëllen, gëllen iwwregens folgend Reegelen: wann eng Persoun e Loyer kritt, muss se dat an der Steiererklärung als Revenu deklaréieren. A wann ee méi ewéi 25.000 Euro Ëmsaz pro Joer mécht, muss een eng TVA-Nummer ufroen, d'TVA och ophiewen an duerno offéieren.