Dat ass déi zweet héchsten Temperatur, déi op der Wiederstatioun um Findel gemooss gouf. Just de Summer 2003 war mat enger Duerchschnëttstemperatur vun 20,5 Grad nach méi waarm.

Am Juni gouf et an der Moyenne zu Lëtzebuerg 18,2 Grad; de 4. wäermste Juni, deen et jee hei am Land gouf zanter gemooss gëtt.

Am Juli waren et 22,1 Grad, dat ass Plaz 2. A fir den August goufen 19,9 Grad festgehalen, alt nees eng 4. Plaz.

(1997, 2003 an 2015 war den August nach méi waarm.)

De wäermsten Dag vum Joer – op d'mannst emol um Findel – war de 7. August mat 35,1 Grad.

55 Summerdeeg hate mer, dat heescht wou et méi waarm war wéi 25 Grad. Op 13 Deeg hate mer souguer iwwer 30 Grad. An et gouf 8 tropesch Nuechten, dat heescht mat iwwer 20 Grad.

De Lëtzebuerger Summer dëst Joer war ganz waarm, ganz sonneg an däitlech ze dréchen.

136,6 Liter op de Metercarré goufen an de Summerméint gemooss. Dat si 40% manner wéi de laangjärege Wäert. Speziell am Juli huet et 80% manner gereent wéi üblech.

Am Ganzen huet et dëse Summer op 38 Deeg gereent an et gouf 17 Deeg mat Donnerwiederen.



