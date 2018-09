© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Accent war um Dënschdeg den Moien also d'Bildungspolitik, an do wëll d'DP mat Confiance do weidermaachen, wou dës Regierung opgehalen huet.



Nei schoulesch Offere wären déi lescht 5 Joer geschaaft ginn. Zum Beispill international Klassen a verschiddene Lycéeën, eng Informatik-Sektioun, regional Direktiounen an de Grondschoulen, déi méisproocheg Fréifërderung an nach villes méi.



Fir déi nächst Jore géif d'DP eng Schoul mat europäesche Klassen um Stater Territoire an eng Reformschoul nom Modell vum Lycée Ermesinde am Süde plangen, esou de Claude Meisch.



Et wär e Bilan, dee sech weise léist, dovun ass ee béi der DP iwwerzeegt. Dass déi aner grouss Parteien an hire Programmer keng vun de Reformen réckgängeg maache wéilten, géif dat confirméieren, huet den Lex Delles betount.



Grouss Erausfuerderung fir d'Zukunft wär d‘Digitalisatioun. Am Secondaire sollen de Bloen no déi digital Kompetenze gefërdert ginn.

D'Schüler sollen e Verständnis fir verschidde Programméiersprooche kréien. Iwwerdeems well d'DP mëttelfristeg all de Schüler dat néidegt Material beschafen.