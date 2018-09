© Maxime Gillen / RTL Radio Lëtzebuerg

Et hätt een eng ganz nei Dynamik an de Nohaltegkeetsministère erabruecht, soten d’Ministere François Bausch a Carole Dieschbourg an de Staatssekretär Claude Turmes. A verschiddenen Dossieren, wéi zum Beispill dem Waasserschutz, wäre grouss Retarden opzeschaffe gewiescht. Donieft wär méi an den Transport investéiert ginn, wéi a viregte Legislaturperioden.



An der Haaptsaach an den Ausbau vu Bunn an Tram. Et wären och grouss Fortschrëtter a Saachen erneierbar Energië gemaach ginn. Esou wär eleng d’Stroumproduktioun duerch Wandkraaft an de leschte 5 Joer verdräifacht ginn.