An der ZAE Krakelshaff ass enger Policepatrull eng Camionnette opgefall, déi mat lueser Vitess gefuer ass an op eemol d'Luuchten ausgemaach huet, wéi d'Poliziste se gekräizt hunn. 2 Männer sinn erausgeklommen a fortgelaf. Si konnten awer spéider net wäit ewech gepëtzt ginn. Zwou weider verdächteg Persoune goufen an der rue de la Briquetterie gestallt.

An der Camionnette goufen geschat e puer honnert Kilo Kofferkabel séchergestallt. Op Uerder vum Parquet goufen déi 4 Männer festgeholl an d'Camionnette gouf confisquéiert.



Tëscht dem 1. an dem 3. September gouf zu Klengbetten an der rue de Grass op engem Chantier agebrach. Onbekannter hu sech do Zougang zu engem provisoresche Lager verschaaft. Si hunn d'Dierscharnéier vun direkt 3 Baucontainer mat enger Flex opgeschnidden, aus deene se du 421 Meter Kofferdrot geklaut hunn. Deen huet e Wäert vun ongeféier 1000€.