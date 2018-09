Et konnt ee gefillt méi anhuelen wéi d'lescht Joer, soten um Dënschdeg Moien de Klaus Palzkill vun der Agrargenossenschaft „Versis”, esou wéi de Minister Fernand Etgen an de Steve Turmes vun der Saatbau-Genossenschaft.Wéi vill genee un Erträg erakoum, kann een zu Lëtzebuerg net chiffréieren, well och Baueren aus dem noen Ausland hir Kären heihinner bréngen. Eleng bei der LSG, der Saatbau-Genossenschaft huet een awer Erträg an Héicht vun 8.000 Tonne registréiert.Allerdéngs gesäit d'Situatioun beim Raps net esou roseg aus. Do gëtt ëmmer manner ugebaut. Beim Mais huet een dëst Joer och vill Schued, deen duerch d'Wiederlag bedéngt ass. Woubäi d'Waasserreserve fir d'Kären de Wanter iwwer konnte gefëllt ginn an de Som du mat der Sonn an der Hëtzt quasi explodéiert ass, hunn de Mais, d'Gromperen an de Gréngschnëtt ënnert der Hëtzt an dem Manktem u Waasser gelidden.Nach ass de Mais net ganz erageholl ginn, domat ass een zanter zwou Wochen am gaangen. De Minister Fernand Etgen rechent mat bis zu 2,5 Milliounen Euro Entschiedegungen, déi vun den Assurancë misste fir d'Abousse beim Mais ausbezuelt ginn. Wéinst der Dréchent gëtt et an der Moyenne ee Verloscht vu 25 Prozent.Och de Gréngschnëtt huet gelidden. Hei géif een de Moment mat enger Millioun bis annerhallwer Millioun Entschiedegunge rechnen. Dat ka sech awer nach änneren, wann et déi nächst Zäit e bësse reent an doduercher déi nächst Gréngschnëtter besser ginn.D'Presentatioun war dëst d'Kéier an hiren neien Installatiounen zu Colmer-Bierg. Déi Infrastrukture sinn nach net offiziell ageweit. Dat soll den 28. September geschéien.