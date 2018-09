De Walmotto vun der Lsap huet op sech waarde gelooss an d'Resultat ass just ee Wuert.

Hei eng Foto aus engem FB-Post vum Alex Bodry.

Mam Wuert "Zesummen" verbannen d'Kandidaten de gesellschaftlechen Zesummenhalt, Solidaritéit an eng multikulturell Societéit.

Dobäi wëll een och viru Kräfte warnen, esou de Jean Asselborn, déi d'Lëtzebuerger Sprooch zum Virwand huelen, fir ze spalten. A wann et dem Land haut wirtschaftlech guttgoe géif, da wier et grad, well Lëtzebuerg sech a senger Geschicht tolerant an oppe gewisen hätt.