Ronn 15% vun de Jugendlechen an iwwer 32% vun den Erwuessenen hei am Land hunn Iwwergewiicht.

© Didier Weber

Lydia Mutsch - Uebst a Geméis bei Jonken



"Wat iesse mer?" esou heescht eng Campagne déi am Kader vun nationalen Aktiounsplang "Gesond iessen, méi beweegen" lancéiert, an en Dënschdeg vum Gesondheetsministère, an Zesummenaarbecht mam Cactus, presentéiert gouf.Ronn 15% vun de Jugendlechen an iwwer 32% vun den Erwuessenen hei am Land hunn Iwwergewiicht. Eng Realitéit géint déi ee mat där Campagne wëll virgoen, déi d'Consommatioun vun Uebst a Geméis soll promouvéieren. Lescht Etüde géife weisen, datt déi Jonk relativ wéineg Uebst an Geméis iessen, betount d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch:

Lydia Mutsch - Déi 2 Achse vun der Campagne



Déi nei Campagne baséiert op 2 Achsen:

Ënnert anerem e Saisons-Kalenner soll an de Supermarchéen opgehaange ginn, fir de Konsument a sengem Choix ze guidéieren an saisonaalt Uebst an Geméis ze presentéieren.