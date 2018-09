112 Damp um Houwald, Kuerzen zu Monnerech an Accident zu Noutem

Géint 21.30 Auer gouf et en Dënschdeg den Owend Damp an engem Gebai um Houwald an der Peternelchen Strooss. Eng Persoun ass verwonnt ginn, mellt den 112.

Vun RTL