Wéi all Joers gëtt am August den Effet vun de Summer-Solden neutraliséiert. Dat heescht: am Juli geet d'Inflatioun erof wéinst de Solden, am August zéien dann d'Präisser nees un, beim Gezei war et déi Kéier e Plus vu méi ewéi 16%, vun der Hausse hir eppes méi wéi zejoert.D'Pëtrolsproduite fir hiren Deel si vu Juli op August just liicht ugezunn, allerdéngs ass dat schwaarzt Gold zënter Abrëll an der Hausse. D'Präisser fir de Pëtrol leie bal 15% iwwer deene vun August zejoert.Rechne mer d'Solden an d'Pëtrolsproduiten eraus, da bleift fir den August fir Bienen an Zerwisser nach eng Hausse vun 0,4 %. Hei huet d'Indextranche vum éischten August hiert dozou bäigedroen, notamment bei den Zerwisser.An den Altersheemer, beim Coiffer oder beim Garagist huet liicht méi misse bezuelt ginn ewéi nach am Juli.Fligertickete goungen ëm 4,2% erop.Bei de Liewesmëttel hu Friichte méi kascht ewéi de Mount virdrun, Kaffi an Téi awer zum Beispill manner.Déi gratis Schoulbicher haten e groussen Impakt op d'Kategorie „livres éducatifs“, déi deemno bedeitend manner kascht hunn.

PDF: Pressecommuniqué