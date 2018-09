CNS Remboursementer - Reportage vum Pierre Jans



Leit, déi zum Beispill duerch e Kriibstraitement oder den Diabetis un enger Nervekrankheet leiden, géifen de Kiné zanter dem Januar 2017 net méi zu 100 Prozent vun der Gesondheetskeess rembourséiert kréien. Dat, well dës Krankheeten net op der Lëscht vun de sougenannten ''maladies graves'' stéingen. Fir verschidde Patiente wär dat also en zousätzleche Käschtepunkt. Mat dësen Informatiounen ass d'CSV-Deputéiert Nancy Arendt an enger parlamentarescher Fro un de Sozialminister Romain Schneider erugetrueden. Deen huet confirméiert.

Effektiv wären dës Donnéeë richteg. An der aktueller Nomenclature géif d'CNS an der Reegel 70 Prozent vun de Prestatioune vun de Kinesitherapeuten iwwerhuelen. Allerdéngs wär eng komplett Prise en Charge méiglech, esou d'Äntwert aus dem Ministère. An zwar fir Traitementer vu Mineuren, fir Akten am Kader vun Operatiounen um Beweegungsapparat. An och fir Traitementer beim Kiné, déi als Suite vu schwéiere Pathologien néideg sinn, spréngt d'Gesondheetskeess ganz an. Ob een d'Lëscht vun de schwéiere Krankheeten am Gaang wär z'adaptéieren, wollt d'Nancy Arendt och wëssen. D'Äntwert vum Minister Romain Schneider: bis Ënn vun dësem Joer wéilt d'CNS d'Reform vun der Nomenclature fir d'Kiné-Prestatiounen evaluéieren. D'Lëscht vu schwéiere Krankheete géif net reviséiert ginn.

Iwwerdeems gëtt et eng Héchstzuel vu Seancen, déi kënne verschriwwe ginn. Dat sinn 8 Seancen am Normalfall, 24 fir Lymphtherapien, 32 Stonne fir Reeducatioun a 64 fir Traitementer am Kader vu schwéiere Krankheeten.