Den Hannergrond ass virun allem den neie sougenannte Pôle d'échange op der Stäreplaz an der Stad. Et kënnt eng nei Busspur op de Boulevard Grande-Duchesse Charlotte an den Tramschantier geet säi Wee Richtung Zentrum.Mam neien Horaire fuere manner Busser a Richtung Gare, fir ënnert anerem eng besser Loft-Qualitéit a méi e performanten Bus-Reseau ze schafen. Een Deel vun den RGTR-Bus Linnen wäert dann och op der Stäreplaz stoebleiwen. Dat sinn ënnert anerem d'Linnen 222, 240 an 250.

Betraff sinn virun allem dei Bussen dei vum Westen hir an d'Stadt erakommen. Also e.a. vu Kentzeg oder Käerjéng.

Ablecklech ginn et iwwer 300 RGTR Linnen. Ronn 1400 Busser sinn heifir ennerwee. Dovunner eng 400 an der Reserve.

Mettelfristeg wärt d'Charly's Goar verschwannen. Dest wärt Oktober/November de Fall sinn.

Iwwer 50 Millioune Leit profiteiere pro Joer vun den RGTR Linnen. Zil wär et speitstens an 2 Joer e Réseau op de Been ze hunn dee mei confortabel an zouverlässeg wär.

De François Bausch



Während enger Woch kréien d'Passagéier op der Stäreplaz dann och déi néideg Informatiounen matgedeelt. Den Nohaltegkeetsminister François Bausch sot, datt de Chantier weidergeet. No an no gëtt de Bus-Reseau ugepasst. Fir Enn 2019, Ufank 2020 wëll ee mam Tram bis op d'Gare kënne fueren. Da géif nach ee Qualitéitssprong kommen.

An Zukunft wäert eng nei Busspur d’Stäreplaz mam Boulevard Grande-Duchesse Charlotte verbannen. Donieft sollen Horairë vun den RGTR-Busser hei am Land changéieren. Fir d’Ouverture vum Klierfer Lycée ginn awer och 15 nei Linnen fir den Schoultransport a Betrib geholl.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu'à partir du dimanche 16 septembre 2018, des adaptations en matière de transports publics seront prévues au niveau national et du territoire de la capitale par la Ville, le ministère du Développement durable et des Infrastructures, les CFL et Luxtram. Ces adaptations se feront notamment dans le contexte de la mise en service du nouveau pôle d'échange Stäreplaz/Étoile, de la nouvelle voie-bus au boulevard Grande-Duchesse Charlotte et de l'installation du chantier Luxtram au centre-ville.



Les adaptations du réseau des autobus de la Ville de Luxembourg tiendront compte de ces nouvelles offres en matière de transports publics, tout en répondant au mieux aux besoins des utilisateurs.



Modifications primaires : de nouveaux itinéraires au centre-ville



À partir du 15 octobre 2018, la suppression de la voie-bus entrée-Ville (place de l'Étoile en direction du bd Royal) et des arrêts Charlys Gare et Royal dans l'avenue Émile Reuter sera définitive.



Les itinéraires des lignes 21, 22 et 28 seront adaptés depuis le pôle d'échange Stäreplaz/Étoile et desserviront, en passant par la nouvelle voie-bus au boulevard Grande-Duchesse Charlotte, l'avenue Monterey et le boulevard Royal.

Parallèlement, les lignes 8 et 12 circuleront depuis le pôle d'échange Stäreplaz/Étoile également par le boulevard Grande-Duchesse Charlotte et l'avenue Monterey (nouvel arrêt Monterey quai 3, à hauteur du parc Edmond Klein) avant de continuer par le boulevard Prince Henri (nouvel arrêt Amélie au coin de l'avenue Amélie) vers l'avenue de la Porte-Neuve.

Afin d'optimiser la liaison entre le centre-ville et le ban de Gasperich, la ligne 21 desservira dorénavant le P+R Lux-Sud au lieu de la Cloche d'Or alors que la ligne 22 desservira la Cloche d'Or (terminus Guillaume Kroll). Ces changements des lignes 21 et 22 permettront une meilleure desserte du secteur Cloche d'Or depuis et vers le quartier de la Gare.

Les voyageurs des lignes RGTR et du tram pourront changer à Stäreplaz/Étoile vers lignes 21, 22, 28 et 31 qui continueront à assurer une bonne liaison entre vers la Gare Centrale et vice-versa, à raison d'un bus toutes les 3 à 4 minutes en moyenne.

D'autres changements majeurs pour une meilleure desserte du ban de Gasperich sont

• La prolongation de l'itinéraire de la ligne 29, qui circulera depuis l'arrêt Howald, Ronnebësch par le boulevard Raiffeisen (desserte d'un nouvel arrêt à hauteur du P+R Lux-Sud) et qui continuera ensuite par la Cloche d'Or vers le terminus Guillaume Kroll (au lieu du P+R Lux-Sud).



Cette adaptation de l'itinéraire permettra une meilleure liaison entre la Gare de Howald, le P+R Lux-Sud, le ban de Gasperich et la Cloche d'Or. Avec la prolongation de la ligne 29, la ligne 26 (Howald Peternelchen – Guillaume Kroll) deviendra obsolète et sera supprimée.



• La ligne 23 sera prolongée depuis Gasperich vers Bonnevoie en passant par la boulevard Kockelscheuer et le Rangwee. Le terminus actuel (François Hogenberg) de la ligne 23 sera remplacé par l'arrêt LTB à Bonnevoie.

Modifications secondaires dans le réseau AVL

Différents itinéraires du réseau AVL seront adaptés, afin de répondre au mieux aux demandes des usagers :

• La circulation de la ligne 17 sera étendue aux samedis et aux dimanches à ouverture dominicale et optimisera ainsi l'accès aux commerces par les transports publics les weekends. Les renforts des lignes 1 et 22 lors des samedis et dimanches à ouverture dominicale seront supprimés.



• L'horaire de la ligne 21 sera étendu et assurera dorénavant une meilleure desserte vers le ban de Gasperich les weekends.



• Aussi, la ligne 23 circulera désormais les dimanches jusqu'au terminus Henri Dunant à Beggen.



• Pour assurer une meilleure desserte du Rehazenter par une ligne municipale, la ligne 20 circulera sur un nouvel itinéraire entre Weimershof et l'hôpital Kirchberg. Elle passera dès lors par la rue des Labours (nouvel arrêt Rehazenter au croisement de la rue André Vésale) et le bd Pierre Werner (arrêt Pierre Werner) pour continuer ensuite par la rue Edward Steichen (arrêt Hôpital Kirchberg) et la rue Alphonse Weicker vers le nouveau terminus Chambre des Métiers.



• Au niveau du nouveau pôle d'échange Cents-Hamm, les itinéraires des lignes 7, 20, 25 et 29 seront adaptés, et passeront désormais par le nouveau pont CFL. De nouveaux arrêts sur le pont ainsi qu'aux abords du Val de Hamm permettront un changement aisé entre le train et les lignes d'autobus municipales (AVL) et régionales (RGTR). L'ouverture de ce pôle d'échange est prévue pour le dimanche 23 septembre 2018.

Finalement, la réorganisation des différentes lignes du réseau AVL implique les changements suivants :

• L'actuelle ligne 31 (Reckenthal – Centre Gare – Verlorenkost – Howald) sera remplacée par la nouvelle ligne 31 (Reckenthal – Centre-Gare et vice versa) et une nouvelle ligne 32 (Howald – Bonnevoie – centre-ville et vice versa).



• À noter que la desserte de Verlorenkost par la ligne 31 actuelle sera supprimée, le quartier étant desservi par les lignes 7 et 70 depuis juillet 2018.



• Une nouvelle ligne 33 fera la liaison aux heures de pointe entre Kirchberg (Poutty Stein) et la zone administrative de Strassen (Primeurs) ; elle remplacera certaines courses assurées jusqu'à présent par la ligne régionale 222 sur ce trajet.

Nouveau plan du réseau et nouveaux dépliants « horaires »



En raison de l'adaptation des tracés et des horaires de certaines lignes, une nouvelle version du plan du réseau, indiquant également les arrêts du tram, ainsi que les nouveaux dépliants « horaires » des lignes AVL seront disponibles début octobre aux différents points d'information sur les transports en commun, tels que l'Info-box dans la rue des Bains ou aux guichets de la Mobilitéitszentral.



Accompagnement des utilisateurs et informations



Une signalétique avec un plan de situation indiquant l'arrêt de remplacement le plus proche a été mise en place à tous les arrêts.

Le personnel du Service des autobus de la Ville de Luxembourg, présent aux principaux arrêts d'autobus, se tiendra à disposition du public pour le guider et l'informer sur les adaptations.



Les utilisateurs retrouveront toutes les informations sur les changements sur les arrêts de bus, sur le site Internet newbus.vdl.lu et sur la City App VdL.



Les clients pourront également s'informer à l'Info-box (Abonnements AVL) situé 20-22, rue des Bains, de même qu'au centre d'appel du Service des autobus: Tél : 4796-2975 (tous les jours de 7h30 à 22h00).

Des demandes de renseignements peuvent être envoyées au Service des autobus via le formulaire en ligne : http://autobus-contact.vdl.lu.