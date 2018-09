© ettelbruck.lu

Zu Ettelbréck gouf e Mëttwoch déi nei Entitéit ''De Park'' vum Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique ageweit. Zil war et, d'Mënschen an hir speziell Besoinen an de Mëttelpunkt ze stellen, huet den Direkter vum Accueil vum CHNP Jean Feith erkläert.

D'Infrastrukture missten sech den Awunner mat spezielle Besoinen upassen, net ëmgedréint. Dat wär de grousse Paradigmewiessel, huet de President vum Verwaltungsrot vum CHNP Dokter Michel Nathan erkläert. Leit mat enger geeschtlecher Behënnerung géifen elo net méi als Patienten am Spidol traitéiert ginn, mä an engem ugepassten Ëmfeld an hirem Alldag begleet ginn, esou den Dokter Michel Nathan.

Déi ganz Entitéit hebergéiert Leit mat Upassungsschwieregkeeten, Mënsche mat engem liichte mentalen Handicap déi awer net autonom liewe kennen, an och Mënsche mat enger déiwer Behënnerung.

D'Käschte vun am ganze 26 an enger hallwer Milliounen Euro goufen integral vum Familljeministère iwwerholl.

