Op der Sich no engem Accord am Bau-Secteur (05.09.2018) 2016 scho war de Kollektiv-Vertrag am Bau-Secteur ausgelaf. Zënterhier lafen zéi Verhandlungen.

Op zwee Punkte si Gewerkschaften a Patronat sech bis ewell net eens ginn. Et geet ëm d'Léin an ëm d'Aarbechtszäiten. D'Gewerkschaften hu bei den Verhandlungen eng Erhéijung vun den Real-Léin gefuerdert.18 Leit schaffen den Ament zu Lëtzebuerg an deem Secteur. Fir datt et zu engem Accord kënnt, misste béid Säite Waasser an hire Wäi schëdden, seet d'Patronat.Deen aneren Sträitpunkt betrëfft wéi gesot d'Aarbechtszäiten. D'Patronat géing sech méi Flexibilitéit wënschen. Déi Fuerderung hätt bis elo d'Verhandlungen ausgebremst, soen d'Gewerkschaften.D'Patronat wëll an den nächsten Deeg eng nei Propositioun op den Dësch leeën. Den 19. September jiddefalls ass déi nächst Reunioun beim Concilliateur.