Waltaxi vum Premier Xavier Bettel (13.09.2018) Seng Renconter mam amerikanesche President Donald Trump, seng Relatioun mam Emmanuel Macron, d’Defien zu Lëtzebuerg an d’Zukunft no dëser Legislaturperiod.

Dat sinn alles Sujeten op déi de Premier Xavier Bettel e Mount virun de Walen am Oktober an der Emissioun “Waltaxi” op RTL Tele Lëtzebuerg versicht huet, eng Äntwert ze ginn.

Ech wëll bleiwen, pechen awer net u mengen Stull. Esou reagéiert de Premier Xavier Bettel op d’Fro no der Zukunft. Wat wëll hie maachen wann d’DP bei de Walen den 14. Oktober net gutt ofschneit, wat wann de Premier ee schlecht Resultat afiert? Op all Fall wéilt hien zu Lëtzebuerg weider Politik maachen, esou de Xavier Bettel. Wann et net an der Regierung wier, da wier et an der Chamber.



Een anere Sujet: de Logement. Hei war d’Presidentin vun der Jugendkonferenz, Chrystelle Brassinne, d’Iwwerraschungsinvitée.

Eng eege Wunneng wier fir vill Jonker hei am Land ee Wonschdenken, well et net ze realiséieren ass. De Constat : um Pabeier gesinn d’Mesure besser aus, wéi se an der Realitéit kënnen ëmgesat ginn. Zum Beispill bei den Hëllefen. Fir Subventiounen fir déi Jonk ginn d’Stéit, an deene se liewen, matgerechent. Deemno och d’Salaire vun den Elteren. Dat stellt de Problem duer, datt déi Jonk net genuch Suen hunn, fir kënnen e Kontrakt z’ënnerschreiwen an ergo sech net vun doheem lassléise kënnen, mengt d’Chrystelle Brassinne.

Och d’Trennung vu Kierch a Staat, déi Gambia duerchgezunn huet, gouf ugeschnidden. Et ass keng Trennung a keng Scheedung, mee jiddweree géif säi Wee goen, esou de Premier. De Constat vum liberale Spëtzekandidat am Zentrum: Der Kierch géif et net méi schlecht goen wéi viru 5 Joer.