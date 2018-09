Den Onglécklechen koum mam Rettungshelikopter an d’Ettelbrécker Klinik.

En Aarbechtsaccident gouf et am fréien Owend zu Eeschweller bei Wolz. E Mann gouf vun engem Bam getraff, deen ëmgehae ginn ass a gouf esou uerg blesséiert, datt hie mam Helikopter an d'Spidol huet misse kommen.