CNS soll e neie President kréien - nach virun de Walen (05.09.2018) D'Gesondheetskeess kritt e neie President. Nach viru de Walen wëll d'Regierung e Nofolger fir de Paul Schmit un der Spëtzt vun der CNS ernennen.

An der Gesondheetskeess dréint d'Personalkarussell. Mee wien well als neie President eraklammen? De Poste gelt als ondankbar. Well immens technesch, a vu vill Gestreits gepräägt.



De President vun der CNS setzt als Vertrieder vum Staat tëscht de Fronten, spréch tëscht Patronat- an Salariatsvertrieder, hie verhandelt Konventiounen mat Dokteren, bestëmmt iwwert Budgeten fir Spideeler. Et ass also et eng wichteg Schaltstell fir nei Gesondheetsdéngschtleeschtungen, fir Krankegeld oder nach d'Assurance dépendance. D'Regierung well nach virun de Walen handelen.

„D'Mandat vum Paul Schmit wäert den 30. September oflafen“, erkläert de Sozialminister Romain Schneider. En zweet Mandat hätt den aktuelle President net ustriewe wëllen. Den 53-Jährege héije Beamten dierft zeréck bei d'IGSS goen. Ab den 1. Oktober soll also een d'Nofolleg untrieden. „Mir wëllen dofir suergen, dat eng wichteg Institutioun wéi CNS esou séier wéi méiglech besat gëtt. Och wann et natierlech méiglech wier, datt eng Persoun ab den 1.Oktober provisoresch d'Gouvernance iwwerhëlt“, esou de Minister am Gespréich mat RTL Télé Lëtzebuerg.

E Managerprofil

Natierlech misst de Profil passen, heescht et weider. A grad op deem Punkt ass et net esou einfach. Well esouwuel am Ministère wei och vu Säiten vu Sozialpartner gëtt betount, datt de neie Spëtzebeamten staark Managementkompetenzen opweise soll. Dobäi muss et net vun vir eran e Fonctionnaire sinn. Et kann och eng Persoun sinn, déi bis elo ausserhalb vun enger Administratioun täteg war. Ervirgestrach gëtt, datt de President zoustänneg ass fir e Budget vun 3 Milliarden Euro d'Joer an eng Ekipp vu 450 Mataarbechter uféiert. An dofir misst een déi richteg Erfarung a Perséinlechkeet matbréngen. A natierlech vill Verhandlungsgeschéck. An esou en Talent muss een och unzéien kennen.

An de Kulissen héiert ee jiddefalls, dat den Job, deen alles aneres wéi en Zockerschlecken ass an an der Gehältertabell net mam héchste Grad mathale kann, dach eng Réi Leit ofschréckt. Knapps eng hallef Dose Kandidature sollen um Büro vum Minister léien. Nach ass keng Entscheedung getraff.

An der breeder Ëffentlechkeet kurséiere vill Nimm. Mol ass vu Leit aus méi héije Patronatskreesser rieds, mol vu Spëtzeleit aus dem soziale Milieu. „Et muss hält eng Persoun sinn, déi eng Ekipp ka leeden“, seet de Nicolas Henckes, Patronatsvertrieder a bis elo Vizepresident am Direktiounscomité vun der CNS. D'Sozialpartner haten dann och d'Geleeënheet dem Minister hir Virstellunge mat op de Wee ze ginn.

Keng Banalitéit

Ëmmerhin: D'CNS ass eng vun de Plazen, wou de Sozialdialog nach eenegermoosse gutt funktionéiert an et stinn héi vill Suen um Spill. Ginn d'Cotisatiounen fir déi Verséchert erop oder erof, mussen d'Employeuren méi oder manner an d'Krankekeess bäisteieren, all dat spillt sech an de gemeinsamen Ronnen an der CNS of. Deemno gëtt de Choix vum neie President mat besonnesch vill Opmierksamkeet verfollegt.

Ee Beruffsprofil suergt iwwregens fir Skepsis bei den Sozialpartner. Sollt de neie President en Dokter sinn, gëtt gefaart, datt de Neie befaange kéint sinn, well komplex Negociatioune mat der Dokterschaft ustinn.

Dat een vun den aktuellen Vizepresidenten vum Comité directeur zum President opsteigt ass iwwregens ausgeschloss. De Gewerkschaftler Carlos Pereira seet op RTL-Nofro hin: Hien huet sech net gemellt. An och de Nicolas Henckes stellt am Interview kloer: „Nee, ech sinn net Kandidat.“

Dat lescht Wuert huet de Minister Romain Schneider. Hien well Enn des Mounts dem Ministerrot eng Propose ënnerbreeden.