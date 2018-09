Den Nohaltegkeetsminister François Bausch huet dat op Facebook geschriwwen. Dat wier en Encouragement fir séier weider auszebauen.

Am Verglach: wéi den Tram nach net gefuer ass, mä just geplangt gouf, war d'Skepsis vill méi grouss. 2015 ware just 57% vun de Leit vum Projet Tram iwwerzeegt. 38% hunn et souguer eng schlecht Saach fonnt.

Aktuell fiert den Tram jo vum Kierchbierg bis op d'Stäreplaz, deemno och op d'Fouer. 11 Statioune sinn dat. Bis de 16. September ass den Tram nach gratis.