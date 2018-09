De Rendezvous ass am spéide Mëtteg an der Philharmonie. Den Undrang an d'Demande fir kënnen derbäi ze si war esou grouss, datt dat Ganzt huet misse verluecht gi vum Groussen Theater, eben an d'Philharmonie.

De franséische President stellt sech de Froe vun de Bierger op Invitatioun hi vum Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel.

Kuerz éier de Wahlkampf offiziell ufänkt fir d'Chamberwalen de 14. Oktober, wëllen de Xavier Bettel an den Emmanuel Macron mat de Leit iwwert d'Erwaardungen un d'EU diskutéieren.

Virun deem Rendezvous ass nach eng Aarbechtsvisite am Schlass zu Buerglënster. Do sinn dann och, nieft dem franséische President an dem Lëtzebuerger Premier, de belsche Premier Charles Michel an den hollänneschen, de Mark Rutte, mat derbäi.

Och hei geet et ëm déi aktuell europäesch Politik.

Am Kader vun där Biergerconsultatioun an der Philharmonie rifft Greenpeace derzou op, fir virum Concertssall géint Cattenom ze protestéieren.

Den Atomreakter op der Lëtzebuerger-franséischer Grenz soll zougemaach ginn, soll de Macron mat op de Wee kréien.