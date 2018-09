D'Lydia Mutsch äntwert op d'parlamentaresch Fro, datt bis Enn August 72 Leit an d'Urgencë komm sinn, déi meescht sinn ambulant behandelt ginn.

Direkt Stierffäll wéinst der Hëtzt gouf et keng. Wann et déck waarm ass, geet d'Zuel vun den Doudesfäll awer generell an d'Luucht. Normal sinn 80 Stierffäll d'Woch. An de Woche mat den héijen Temperature sinn hei zu Lëtzebuerg 90 Leit gestuerwen.

339 Persounen hate sech da fir de Plan canicule ageschriwwen. Et gouf also doheem no hinne gekuckt.

Dat sinn der liicht méi wéi déi Jore virdrun. Heescht et aus dem Gesondheetsministère.