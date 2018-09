Lëtzebuerg zitt no Éisträich am Fall vun der presuméierter Staatshëllef fir déi britesch Atomzentral vun Hinkley Point no.

Modell vun Hinkley Point

Nodeems Éisträich um Mëttwoch offiziell ugekënnegt huet, géint d'Uerteel vum Europäesche Geriichtshaff, zu presuméierte Staatshëllefe fir déi britesch Atomzentral vun Hinkley Point, an Appell ze goen, zitt Lëtzebuerg no.Dat ass um Donneschde Moien allzäit am Ministerrot festgehalen. An 1. Instanz hate Wien an och Lëtzebuerg am Juli Onrecht kritt: Éisträich hat gemengt, Hëllefe vum Staat sollten op d'erneierbar Energië limitéiert ginn. Fir den Europäesche Geriichtshaff misst awer all Memberland selwer decidéiere kënnen, ob wat fir eng Energiezorten et setzt.