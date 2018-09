X

Fir Wäschbieren, Fiiss, Siweschléifer, Kaweechelcher, Rei, Inten, Kueben an aner Zorte Villercher ass et iwwergangsweis e neit Doheem, bis si sech no enger Blessure erholl hunn, opgepäppelt goufe well si hir Elterendéiere verluer hunn a nees kënnen an d’Natur fräigelooss ginn.



Elo soll d’Fleegestatioun fir wëll Déieren zu Diddeleng vergréissert ginn. A 4 Phasë sollen néi Käfeger, Volièren an Containeren op dobäi kommen Ënnert anerem fir ze verhënneren, datt d’Déieren déi an der Natur sech joen, bei en een ënnerbruecht ginn, mee och fir sécherzestellen, datt sech d’Déiere besser erhuele kënnen.

Wëlldéierestatioun zu Diddeleng - Rep. Claudia Kollwelter



Grouss Gräifvullen zum Beispill déi sech de Flillek gebrach hunn, sollen a grousse Volière vu 50 bis 60 Meter nees dru gewinnen hir Fluchfäegkeet komplett ze retabléieren. Allerdéngs spillt och de grousse Succès vun der Fleegestatioun eng Roll fir d’Vergréisserung vun der Struktur. Et wier een Affer vu sengem eegene Erfolleg ginn, erkläert de Roby Biwer, President vu Natur an Ëmwelt. D'lescht Joer hätt een 2500 Déieren an d'Fleeg kritt, dëst Joer wäert ee bei 3000 leien, sou dass d'Plaz net méi wäert duergoen. D'Struktur war virun 20 Joer gebaut ginn.

Eleng duerch déi nei Offer vun Drop Off Containeren, wou Leit déi ee wëllt Déier fannen et kënnen draleeën, sinn iwwer 200 Déieren zanter dësem Mee agesammelt ginn, déi Fleeg gebraucht hunn. Déi "Drop Off"-Offer besteet zu Klierf, Feelen a Jonglënster. Duerch e Code géif een da gewuer ginn, dass do en Déier ënner Daach komm ass an da géifen déi Responsabel déi da vun Diddeleng aus siche goen.

Den Ament schaffen eng 10 Leit an der Fleegestatioun an eng 40 bis 50 Benevoller. Ënnert anerem sollen dëst Joer schonn 130 verschidden Déierenaarten erakomm sinn. Hei misst dann och gekuckt ginn, dass ee genuch Plaz huet, fir de verschidden Aarte Fräiraum ze ginn.

Wat d’Käschte vun der Extensioun vun der Fleegestatioun ugeet, belafen déi sech op 4,2 Milliounen Euro. Den Ëmweltministère bedeelegt sech dorunner mat 1,250 Milliounen Euro iwwer 3 Joer. D’Gemeng Diddeleng mat ronn 600.000 Euro.

An der Fleegestatioun gëtt vill wäert drop geluecht, datt déi wëll Déieren sech net ze vill un d’Fleeger winnen. Just bei enger Zort Déieren ass dat aneschters, bei de Wäschbier. Hei handelt et sech ëm eng invasiv Zort vun Déieren, déi net méi zeréck an d’Natur duerf gelooss ginn, mee dem Gesetz no dout gemaach misst ginn. Well een dat awer net wëll maachen, sollen d’Wäschbier un d’Mënsche gewinnt ginn, fir datt se un Déiereparke kënne weider vermëttelt ginn.

Fir aner Déieren, déi net méi kënnen an d’Natur gelooss ginn, well se zum Beispill scho vu vir eran ze vill un de Mënsch gewinnt sinn, oder net gesond genuch si fir an der Natur z’iwwerliewen, gëtt de Moment un enger Iddi vun enger eegener Infrastruktur fir dës Déiere geduecht.