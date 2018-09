© Police 2017

Um Mëttwoch ass der Police am Garer Quartier en Auto opgefall, dee vill ze séier ënnerwee war. Mä wou si him nogefuer sinn, huet de Mann keng Ustalte gemaach, méi lues ze maachen an huet Vollgas ginn. Dobäi ass en an der Rue Bender duerch d'rout Luucht gefuer. Den Autosfuerer ass du Richtung Hamm weidergefuer an hat och nach bal eng Frontalkollisioun mat engem anere Automobilist gehat.D'Poursuite ass du weider gaangen an de verdächtege Chauffeur ass dunn an eng Sakgaass gefuer, wou en duerch eng Barrière net méi weider fuere konnt. Dës huet en dunn nach probéiert, futti ze maachen, déi huet awer Stand gehalen. Nach wärend den Auto gerullt ass, ass de Chauffeur erausgesprongen a geflücht.D'Poursuite ass dunn ze Fouss weidergaangen, d'Spur vum Flüchtling ass dobäi awer verluer gaangen. Och bei der groussraimeger Sich konnt de Mann net fonnt ginn.Am Auto ass dunn eng grouss Geldzomm an en Elektroschocker séchergestallt ginn. Ugemellt war den Auto och net. Op Uerder vum Parquet sinn den Auto an déi séchergestallt Objete saiséiert ginn. Eng Enquête gouf ageleet.