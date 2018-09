Op Uerder vum Parquet sinn um Mëttwoch Owend d'Automobiliste zu Iechternach op der N11 an zu Bollenduerf op der N10 op Alkohol kontrolléiert ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Am Ganze hunn 193 Chauffeure missen en Alkoholtest maachen, och wann et am Virfeld keng Indice goufen, dass se eppes gedronk hätten.An néng Fäll war den Test positiv, véier kruten e Protokoll a fënnef eng Verwarnung.Et ass kengem de Führerschäin ofgeholl ginn.