Eng ëffentlech Plattform ze schafen, fir d'Informatiounen ze zentraliséieren, an esou verlueren Déiere méi séier erëmzefannen ass eng Iddie, déi den Landwirtschaftsminister Fernand Etgen appreciéiert. Allerdéngs géif et Problemer ginn, fir dës Plattform à Jour ze halen, wärend de Weekender an de Feierdeeg, äntwert de Fernand Etgen op eng Parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierten Max Hahn a Claude Lamberty.



Plattform fir vermëssten Déieren / Reportage Frank Elsen





Dem Hondsgesetz no, huet jidder Proprietär d'Obligatioun säin Hond mat enger Puce z'identifizéieren. D'Identifikatioun an den Enregistrement via eng Datebase soll eben hëllefen, d'Proprietäre vun den Hënn méi séier erëmzefannen, wa se verluer ginn. Wann een Hond net an där Datebase enregistréiert ass, kann de Proprietär iwwert eng Annonce ënnert anerem an der Presse oder op de soziale Medien erëmfonnt ginn. Een ähnlecht Reglement soll an Zukunft fir Kaze geschaf ginn. Am Fall wou een Déier da fonnt gëtt, soll et duerch een Chip méiglech sinn, séier de Proprietär ze fannen, sou de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.

D'Iddie vun den zwee DP-Deputéierten Max Hahn a Claude Lamberty, eng ëffentlech Plattform ze schafen, fir d'Informatiounen ze zentraliséieren an esou verlueren Déiere méi séier erëmzefannen, fënnt de Landwirtschaftsminister intressant. Virun allem well d'Leit, déi een Déier verluer hunn, séier wëllen Informatiounskanäl aktivéieren. Allerdéngs géif et Problemer ginn, fir dës Plattform à Jour ze halen wärend de Weekender an de Feierdeeg.

Genee Zuele vun Déieren, déi all Joers hei am Land verluer ginn, ginn et den Ament awer keng. Donieft, hätt ee constatéiert, datt Zuel vun den ausgesaten Déiere virun allem virun de Vakanzen an d'Luucht geet. Dat ebe well déi concernéiert Leit ouni Déierenwéilte fortfueren, esou nach de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.