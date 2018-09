Prozess-Lawinn wéint der Neiopdeelung vun de Juegdlousen? (06.09.2018) Wann d’Politik weider refuséiert a Saachen Neiopdeelung vun de Juegdlousen mat all de concernéierten Acteuren zesummenzeschaffen.

Dat ass dem Georges Jacobs säi Message am Editorial vun der aktueller Jeeërzäitschrëft. Am Numm vun der Federatioun St Hubert kritiséiert de President, dass d’Verwaltung an Eegeregie un dëser Neiopdeelung géing schaffen, ouni d’Jeeër an iergend enger Form mat anzebannen.Eng Partie vun hinne si granzeg, rosen, vläicht och no beim "aus der Haut fueren". Elo geet dat do nees lass, esou war dat hei net ofgemaach, eis ignoréieren - zwar net. Esou kann ee sech d'Gespréich tëscht de Jeeër virstellen. De President ass nawell brav, wann en hiert Uleies erkläert, mee e Krack méi schaarf a sengem Geschriwwenen: irresponsabel, Dilettanten, hei soll Gestreits provozéiert ginn.Stellt iech vir fir ären Terrain gëtt, ouni dass dir Bescheed wësst, oder d'accord sidd, an e Lotissement erageholl! An deemno wéi wieren Juegden elo manner wäert. Aus 3 Lousen fir 40.000 Euro gi 4 nei Louse fir 10.000 Euro gemaach.Mat enger schlechter Juegd, déi kee wëll, bléif de Bauer um Wëldschued sëtzen. D'Louse géifen, wat d'Ekologie oder d'Juegd ugeet, de gesetzlech fixéierte Kritèren net entspriechen. Net gutt, fir déi sensibel Fauna. Den Hirsch hätt seng Plazen, wou e seng Rou wëll hunn. Déi nei Lousen géifen systematesch duerch déi "Einstänn" lafen, sou de President vun der Jeeërfederatioun.Jo, d'Kaart misst nei gezeechent ginn, fir d'Jeeër keng Diskussioun, mee net op dës Manéier. A scho guer net wéi et op enger Landkaart, déi hinnen an d'Fanger koum, gemoolt wier.Jo zur Reform, seet och d'Federatioun vun de Juegdsyndikater, mee och si kënnt mat engem "awer": Vum Prinzip hier wier een d'accord, mee et hätt een nach kee Plang gesinn.Wat bis elo um Dësch léich, wier schlecht; entweder d’Wierk vun Dilettanten, oder eng gezielt Aktioun géint d’Juegd.Deen, no deem si ruffen, bleift déi Kéier léiwer aus der Schosslinn: De Staatssekretär Turmes schwätzt net selwer, mee léisst soen.1. wier d'Landkaart, déi doruechter geeschtert iwwerhaapt net méi aktuell, well et hätt ee se komplett iwwerschafft;2. wiere béid Acteuren – also Etgen a Jacobs - deemools am Conseil Supérieur de la Chasse mat dëser Demarche averstane gewieschtan 3. wier een nach iwwerhaapt net fäerdeg mat der Neiopdeelung, mee wann d'Juegd-Louse bis agezeechent wieren, kréiche Jeeër a Syndikater d'Kaart selbstverständlech gewisen, iert se definitiv decidéiert wier.Ob dës Messagen duerginn, fir déi nervös Juegd-Gemidder esou kuerz virun de Walen ze calméieren? Wollt d'Federatioun sech net offiziell hannert eng Partei stellen? Et géif een eng Recommandation "en temps utile" maachen, sou de Georges Jacobs.