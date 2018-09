No stonnelaange Verhandlungen hu sech de Grupp ArcelorMittal an déi italienesch Aarbechtergewerkschaften op ee Kompromëss gëeenegt.

An den Diskussiounen, déi 18 Stonne laange gedauert hunn, goung et ënnert anerem ëm Sozial- an Ëmweltfroen, wann ArcelorMittal den italienesche Stolgrupp Ilva iwwerhëlt. Um Enn konnt ee sech eens ginn, datt Arcelor 10.700 Plazen vun den 13.500 hält, mam selwechte Salairesniveau.



Dat si 700 Salariée méi wéi uganks ofgemaach. Déi italienesch Regierung hirersäits engagéiert sech dann mat 250 Milliounen Euro déi Leit z'entschiedegen, déi op fräiwëlleger Basis hir Plaz opginn.

Den Accord, deen en Donneschdeg fonnt gouf, soll elo nach vun de Mataarbechter vun Ilva guttgeheescht ginn, ier e ka ratifizéiert ginn, heescht et am Schreiwes vun ArcelorMittal.