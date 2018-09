D'Automobilistin war en Donneschdeg géint 21.20 Auer op der N7 op der Héicht vum Altersheem zu Heeschdref ënnerwee aus Richtung Walfer. Wéi se d'Policekontroll gesinn huet, huet se d'Kéier gemaach an ass mat héijer Vitess zeréck a Richtung Walfer gefuer.D'Police huet d'Poursuite opgeholl an déi goung duerch d'Dierfer Heeschdref, Walfer, Steesel a Mëlleref. D'Policepatrull huet den Auto iergendwann aus den Aen verluer. Duerch d'Hëllef vun opmierksame Passanten, konnt den Auto dunn awer zu Steesel "An de Bongerten" nees erëmfonnt ginn, allerdéngs accidentéiert, an ouni Chauffer.Ongeféier eng Stonn méi spéit huet sech d'Automobilistin selwer bei der Police gemellt. Si huet uginn, si wier nervös gi wou se d'Policekontroll gesinn huet, well se hire Führerschäin net dobäi gehat hätt an den Auto hätt och glat Pneuen drop gehat. Den Alkohol- an Drogentest war negativ, wat se awer net virun engem Protokoll verschount huet.

En Donneschdeg den Owend waren also zu Heeschdref, awer och zu Mëlleref Alkoholkontrollen. Am Ganzen hunn 244 Automobiliste misse blosen: 4 haten der zevill gedronk a kruten e Protokoll.