De 14. Oktober, also a gutt 5 Wochen, heescht et nees seng Kräizer maachen. Een neit Parlament gëtt dann nämlech gewielt.

X

Lues awer sécher geet et an déi decisiv Phas an et heescht, d'Wieler vun der Partei an dem Walprogramm ze iwwerzeegen.Zanter e Freideg de Moien hänken dann och schonn déi éischt Walplakater uechter Lëtzebuerg.