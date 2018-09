© Archiv-Foto

Zanter Juli war de Mann mat engem europäeschen Haftbefeel gesicht ginn. Dee Moment war hien op der Cour d'appel an der Stad zu 8 Joer Prisong, enger Geldstrof vu 5.000 € an engem Fuerverbuet vu 5 Joer veruerteelt ginn.



Well de Mann net op säin zweete Prozess komm war, koum et zum europäesche Mandat d'arrêt. D'Sich ass deemno viru 5 Deeg op en Enn komm.