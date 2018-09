D'CSV setzt an den nächste 4 Wochen, eegenen Aussoen no, op eng positiv Campagne mat eegene Proposen an deene Beräicher déi de Leit wichteg sinn.

Keng Campagne vun der Revanche, keng Campagne wou een déi aner draschléit, keng Campagne mat ënnerschwellege Messagen oder recycléierte Walsloganen.



D'CSV setzt an den nächste 4 Wochen, eegenen Aussoen no, op eng positiv Campagne mat eegene Proposen an deene Beräicher déi de Leit wichteg sinn. Dat sinn, an den An vun der Oppositiounspartei, de Logement, d'Mobilitéit, Educatioun a Famill an de Wuesstem fir en innovatiivt Lëtzebuerg.



Um Freideg war den offiziellen Optakt vun der Campagne an de Rotonden op der Gare.



D'CSV trëtt bekanntlech fir de Wiessel a wëll nom 14. Oktober op en neits de Premier stellen. Fir dat z'erreechen, hofft een d'Wieler mam chrëschtlechsoziale "Plang fir Lëtzebuerg" iwwerzeegt ze kréien. Dee Plang, deen eng Visioun fir déi nächst 10, 20, 30 Joer soll sinn, gouf jo bis ewell nëmmen etappeweis presentéiert. Den drëtten Deel kritt d'Ëffentlechkeet e Méindeg presentéiert. De komplette Walprogramm awer gëtt et eréischt fir den CSV-Kongress e Samschdeg 8 Deeg.