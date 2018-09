Wann eng Fusioun tëscht Gemengen d'Zesummesetzung vun engem Kanton géif veränneren, an domat och déi vun de Walbezierker, da misst esou eng méiglech Fusioun mat vill virsiichtegem Fangerspëtzegefill an Zeréckhalung entaméiert ginn.

Dat äntwert den Inneminister Dan Kersch op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler, dee sech op Fusiounsgedanken an der Nordstad an do méi präzis tëscht de Gemengen Ettelbréck, Schieren an Ierpeldeng bezunn hat. Fir Colmer-Bierg stellt sech en aneren Problem, wëll dës Gemeng am Kanton Miersch läit an domat am Bezierk Zentrum.

Fir de Minister ass eng Fusioun, déi d'Zesummesetzung vun engem Kanton géif veränneren, juristesch net onméiglech, mä ebe politesch sensibel a komplex. Bis dato haten dann och all Gemengefusiounen déi gemeet goufen, keng Inzidenz dorop, wéi d'Walbezierker zesummegesat ginn.

Fusioune bleiwen dem Minister Kersch no och an Zukunft an der fräiwëlleger kommunaler Approche vun de potentiellen Partner an domat och der Gemengenautonomie.